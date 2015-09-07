Франція приєднається до авіаударів по "Ісламській державі" в Сирії

Про це заявив французький президент Франсуа Олланд. "Я попросив міністра оборони розпочати розвідувальні польоти над Сирією з завтрашнього дня, що дозволить нанести удари по "Ісламській державі", - сказав Франсуа Олланд, передає DT.UA з посиланням на Bloomberg.

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При цьому Франсуа Олланд виключив відправку французьких військ до Сирії та Іраку. "Це нереально. В Іраку іракці повинні здійснювати такі операції. У Сирії - це сирійська опозиція і регіональні сили, які повинні взяти на себе цю відповідальність", - додав він.

У 2011 році в Сирії почалися антиурядові протести, які переросли в громадянську війну. З часу початку військового конфлікту в країні вже загинули більше 230 тис. людей. Значні території країни більше не знаходяться під контролем влади, а в недавньому рейтингу Сирію визнали найнебезпечнішою країною світу.