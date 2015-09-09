Вибух у Бангкоку: підозрюваний зізнався в зберіганні вибухівки

Наразі під арештом перебувають двоє іноземців, підозрюваних у співучасті в злочині, пошуки безпосереднього виконавця тривають, передає Бі-бі-сі з посиланням на поліцію Таїланду.

За словами представника поліції, підозрюваний Юсуфу Мієраїлі повідомив, що передав сумку чоловікові у жовтій майці на залізничній станції.

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Сам Мієраїли був заарештований у кінці серпня, коли намагався перетнути кордон з Камбоджею. Повідомляється, що при ньому був китайський паспорт.

За даними поліції, атака на святилище Ераван готувалася більше місяця, у підготовці брали участь не менше 10 осіб. Поліція оприлюднила фоторобот головного підозрюваного і повідомила, що правоохоронні органи розшукують іноземця.