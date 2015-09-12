"Працівники самі просили": прокуратура РФ визнала законним видачу зарплати цеглинами

Про це повідомляє newsru.com.

Працівники самі просили видати їм цеглини замість грошей, і така можливість прописана у російському законодавстві, йдеться в повідомленні наглядового відомства.

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"В період з травня по липень 2015 року 43 працівниками підприємства на ім'я А. Кевліча (директора заводу Олександра Кевліча - УНІАН) написані заяви на відпустку цегли в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі на загальну суму 680 тис. рублів, що становить 15% від загальної суми заборгованості по підприємству. Можливість даної форми оплати праці передбачена ст. 131 ("Форми оплати праці") Трудового Кодексу РФ. Порушень трудового законодавства при цьому допущено не було", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У відомстві пояснили, що зараз підприємство має заборгованість по заробітній платі перед сотнею робітників і службовців. Затримки з виплатою виникали з січня по серпень 2015 року. Це сталося через відсутність попиту на продукцію підприємства, констатували в прокуратурі.

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Ще у квітні працівники заводу звернулися в прокуратуру, і відомством був прийнятий "комплекс заходів для усунення порушень трудового законодавства". Зокрема, в травні відносно директора заводу було заведено адміністративну справу за порушення трудового законодавства, суд наклав на нього штраф у п'ять тисяч рублів. Аналогічну справу було заведено на юридичну особу, на завод наклали штраф в 35 тисяч рублів.