Вибух в індійському ресторані: 89 загиблих (фото)

У момент вибуху ресторан бувпереповнений робітниками і школярами, які прийшли на сніданок.

Як повідомляється, вибухнув балон з газом, що використовувався на кухні. В результаті цього вибуху, як повідомила поліція, здетонувала вибухівка, яка нелегально зберігалася по сусідству, повідомляє Російська служба ВВС.

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Рятувальна операція закінчена, з будівлі витягнули всі тіла загиблих і постраждалі. Щонайменше 35 осіб перебувають у лікарні з пораненнями і травмами.

Як розповідають очевидці, після вибуху газового балона на місці вибуху зібралися роззяви і люди, що прийшли за своїми дітьми і родичами.

В цей час пролунав другий, більш потужний вибух.