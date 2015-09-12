Вибух в індійському ресторані: 89 загиблих (фото)
Щонайменше 89 осіб загинули в суботу вранці при вибуху в ресторані міста Петлавад в індійському штаті Мадхья-Прадеш.
У момент вибуху ресторан бувпереповнений робітниками і школярами, які прийшли на сніданок.
Як повідомляється, вибухнув балон з газом, що використовувався на кухні. В результаті цього вибуху, як повідомила поліція, здетонувала вибухівка, яка нелегально зберігалася по сусідству, повідомляє Російська служба ВВС.
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Рятувальна операція закінчена, з будівлі витягнули всі тіла загиблих і постраждалі. Щонайменше 35 осіб перебувають у лікарні з пораненнями і травмами.
Як розповідають очевидці, після вибуху газового балона на місці вибуху зібралися роззяви і люди, що прийшли за своїми дітьми і родичами.
В цей час пролунав другий, більш потужний вибух.
#India restaurant blast death toll soars http://t.co/FvOlY91hfP
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 12, 2015