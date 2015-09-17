Обама виступив за поступовий підхід до розвитку відносин з Кубою

Про це заявив президент США Барак Обама, виступаючи у Вашингтоні перед представниками ділових кіл, передає російська служба "Голосу Америки".

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Барак Обама зазначив, що не розраховує на те, що перетворення на Кубі відбудуться "відразу". Він підкреслив також, що відновлення дипломатичних відносин з островом, на якому існує комуністичний режим, відкриє можливості для "зміни поколінь".

За словами Барака Обами, до тих пір, поки Конгрес не скасує ембарго,введене щодо Куби, цей процес буде поступовим і почнеться з таких сфер, як телекомунікації. З часом це створить можливості для розширення особистих свобод і довгострокових політичних перетворень, підкреслив президент.

Барак Обама заявив також, що США будуть продовжувати активний діалог з урядом Куби з таких питань, як політичні права і свободи.