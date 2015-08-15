Керрі: переговори щодо повної нормалізації відносин США і Куби почнуться у вересні

Про це повідомив на прес-конференції за підсумками візиту в Гавану держсекретар США Джон Керрі, передає ТАСС.

Уряд США не планує коректувати свої міграційні норми, що діють стосовно громадян Куби і викликають протести офіційної Гавани, заявив Керрі.

Як визнав держсекретар, остаточна нормалізація кубинсько-американських зв'язків має передбачати, зокрема, скасування одностороннього торговельно-економічного ембарго США. У зв'язку з цим Керрі в черговий раз підтвердив, що американська адміністрація закликає Конгрес США зробить кроки, необхідні для скасування ембарго, тобто прийняти відповідне законодавство. Проте, коли саме це може статися, Керрі не уточнив.

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За його словами, виконавча гілка влади США "сподівається у майбутні дні" підготувати з урядом Куби "дорожню карту", що описує комплекс заходів, які необхідно реалізувати сторонам, щоб "вийти на наступний рівень". "Ми почнемо проводити зустрічі практично негайно. На першому або другому тижні вересня прибуде делегація, і ми запустимо процес вирішення низки питань", - сказав глава зовнішньополітичного відомства США. Він не пояснив, чи йдеться про візит американської делегації в Гавану або кубинської - Вашингтон.

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Раніше УНІАН повідомляв, що держсекретар США Джон Керрі прибув на Кубу, щоб підняти американський прапор над посольством США в Гавані, ознаменувавши офіційне відкриття дипломатичної місії. Таким чином Куба і США відновлюють дипломатичні відносини, перервані більше 50 років тому.