Пєскова після скандалу з годинником і яхтою звинуватили в купівлі розкішного будинку за $7 мільйонів (фото)

Про це заявляє російський опозиціонер Олексій Навальний у своєму блозі.

"Після того, як інстаграми, а точніше геотеги в інстаграмах дітей Пєскова і Навки дали нам можливість поглянути на їх переміщення і простежити шлях легендарної яхти Maltese Falcon, ці геотеги терміново потерли у всіх облікових записах, про які ми писали. Але дещо все-таки залишилося. Зліва відомий instagram Лізи Пєскова, а праворуч менш відомий — спеціально створений для віршів та малюнків", - пише Навальний, прикріплюючи скріншоти сторінок в Instagram.

За його словами, 31 фотографія в ньому надіслана з одного місця в районі Рубльовки.

"Геотеги приводять нас до одного конкретного будинку в селищі "Третя Охота". Зрозуміло, ми тут же навели довідки. І відразу знайшли будинок площею 779,2 кв. м. і дві ділянки загальною площею 9373 кв. м. Майже гектар. Як бачите, щасливий власник елітної резиденції — Тетяна Навка. Все куплено за півроку до весілля, в січні 2015 року", - пише Навальний, прикріплюючи відповідні документи на нерухомість.

"Тут досвідчене око Фонду боротьби з корупцією бачить улюблену схему всіх держшахраїв. Наречений-чиновник купує дорогу нерухомість на наречену (не чиновника), ну а після весілля можна сміливо жити в цьому будинку, кажучи "ну а це дружина купила до шлюбу". Називається це формально "легалізація злочинних доходів", і ми поспішаємо повідомити Слідчому комітету і ФСБ, що вони легко встановлять це, подивившись на джерела походження цих коштів і легальні доходи Тетяни Навки, яка не могла сама купити таке", - зазначає російський опозиціонер.

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За його словами, ділянки в цьому селищі коштують від 60 тисяч доларів за сотку, і одна земля обійшлася Пєскову з Навкою 5,6 млн. доларів.

З будинком можна оцінити загальну вартість рубльовської нерухомості держслужбовця Пєскова і його дружини в 7 мільйонів доларів - за курсом на той момент, 470 мільйонів рублів.