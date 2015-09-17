Європарламент підтримав пропозицію про розподіл 120 тисяч мігрантів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європарламенту, передає "ЄвроПравда". Пропозиція про розподіл 120 тис. мігрантів була представлена в Європарламенті президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером 9 вересня і підтримка її Європарламентом є чітким сигналом перед зустріччю глав МВС країн ЄС 22 вересня.

Читайте такожМайже 6 тисяч мігрантів вночі перейшли кордон Хорватії

Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії голосами 370 депутатів проти 134 (52 утрималися). Потім була схвалена законодавча резолюція – 372 голоси "за", 124 – проти, 54 утрималися.

Як відомо, Єврокомісія пропонує розподілити 15,6 тис. біженців з Італії, 50,4 тис. осіб з Греції і 54 тис. – з Угорщини.

При цьому на позачерговій зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ країн ЄС 14 вересня міністри так і не змогли домовитися про розподіл мігрантів. Прийняття рішення перенесли на 8-9 жовтня. Однак пізніше з’явилося повідомлення, що міністри внутрішніх справ зберуться раніше – 22 вересня.