У Пакистані повідомили про 29 загиблих унаслідок нападу ісламістів
Внаслідок спроби талібів штурмувати військовий аеродром неподалік міста Пешавара на північному заході Пакистану загинули 29 людей.
Серед загиблих – 16 людей, які в той час молилися в мечеті на авіабазі. За словами військових, нападники під час штурму ввірвалися в мечеть і розстріляли вірних, які були там, передає Радіо Свобода.
Також у перебігу бою знищені не менш як 13 нападників, кажуть військові.
Скільки всього було нападників, наразі не відомо. Пакистанські таліби підтвердили, що напад здійснили вони.
Це був найбільший в історії Пакистану напад талібів на військовий об’єкт.
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Відразу після нього в регіоні Північний Вазиристан, що є головною базою пакистанських талібів, унаслідок повітряного удару з безпілотного апарата були ліквідовані не менш як троє бойовиків і ще п’ятеро були поранені.
При цьому пакистанські силовики, які повідомили про це, не уточнили, чи безпілотник був американський (вони часто діють у регіоні проти ісламістів), чи власний пакистанський, який нещодавно взяли на озброєння в цій країні.
Армія Пакистану веде силову операцію проти місцевих ісламістів та іноземних бойовиків, які воюють на їхньому боці, в Північному Вазиристані.
Раніше УНІАН повідомляв, що 14 вересня бойовики терористичного угруповання "Талібан" напали на в'язницю в Афганістані, в провінції Ганзі. У результаті нападу було вбито, щонайменше, 4 поліцейських і звільнено 350 ув'язнених.