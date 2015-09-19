У Пакистані повідомили про 29 загиблих унаслідок нападу ісламістів

Серед загиблих – 16 людей, які в той час молилися в мечеті на авіабазі. За словами військових, нападники під час штурму ввірвалися в мечеть і розстріляли вірних, які були там, передає Радіо Свобода.

Також у перебігу бою знищені не менш як 13 нападників, кажуть військові.

Скільки всього було нападників, наразі не відомо. Пакистанські таліби підтвердили, що напад здійснили вони.

Це був найбільший в історії Пакистану напад талібів на військовий об’єкт.

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Відразу після нього в регіоні Північний Вазиристан, що є головною базою пакистанських талібів, унаслідок повітряного удару з безпілотного апарата були ліквідовані не менш як троє бойовиків і ще п’ятеро були поранені.

При цьому пакистанські силовики, які повідомили про це, не уточнили, чи безпілотник був американський (вони часто діють у регіоні проти ісламістів), чи власний пакистанський, який нещодавно взяли на озброєння в цій країні.

Армія Пакистану веде силову операцію проти місцевих ісламістів та іноземних бойовиків, які воюють на їхньому боці, в Північному Вазиристані.

Раніше УНІАН повідомляв, що 14 вересня бойовики терористичного угруповання "Талібан" напали на в'язницю в Афганістані, в провінції Ганзі. У результаті нападу було вбито, щонайменше, 4 поліцейських і звільнено 350 ув'язнених.