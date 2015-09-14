В Афганістані таліби напали на в'язницю: 350 ув'язнених на свободі, вбито 4 поліцейських

Про це заявив губернатор провінції Мохаммад Алі Ахмаді, повідомляє 112.ua з посиланням на ВВС.

"Таліби увірвалися до в'язниці в Газні,в центральному Афганістані, вбивши щонайменше чотирьох поліцейських і звільнивши близько 350 ув'язнених. Один з нападників підірвав себе біля воріт в'язниці", - йдеться в повідомленні.

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Представник талібів Забіулл Муджахід підтвердив факт нападу.

Троє з нападників було вбито, 7 поліцейських отримали поранення.