В Афганістані таліби напали на в'язницю: 350 ув'язнених на свободі, вбито 4 поліцейських
08:35, 14 вересня 2015Світ
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Вранці в понеділок, 14 вересня, бойовики терористичного угруповання "Талібан" напали на в'язницю в Афганістані, в провінції Ганзі. У результаті нападу було вбито, щонайменше, 4 поліцейських і звільнено 350 ув'язнених.
Фотоілюстрація / svpressa.ru
Про це заявив губернатор провінції Мохаммад Алі Ахмаді, повідомляє 112.ua з посиланням на ВВС.
"Таліби увірвалися до в'язниці в Газні,в центральному Афганістані, вбивши щонайменше чотирьох поліцейських і звільнивши близько 350 ув'язнених. Один з нападників підірвав себе біля воріт в'язниці", - йдеться в повідомленні.
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Представник талібів Забіулл Муджахід підтвердив факт нападу.
Троє з нападників було вбито, 7 поліцейських отримали поранення.
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