Біля берегів Чилі знову стався землетрус магнітудою 5,2 бали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Повідомляється, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в 131 км до південно-заходу від міста Кокімбо. Епіцентр залягав на глибині 10 км

Інформації про пошкодження і постраждалих не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Раніше УНІАН повідомляв, що землетрус в Чилі стався 16 вересня в 19:54 за місцевим часом (01:54 17 вересня по Києву). Епіцентр знаходився в 233 км від столиці Чилі Сантьяго і в 54 км від міста Иллапель.

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Наголошується, що число жертв землетрусу зросла до п'яти осіб, евакуйовано близько мільйона жителів.

Землетрус магнітудою 5,6 біля берегів Чилі повторилося на наступний день.