Іран не вірить, що США можуть вжити проти нього військову силу

Напад США на Іран малоймовірний, оскільки зараз американські військові "зав`язли" в Іраку та Афганістані. Таку думку висловив представник іранського зовнішньополітичного відомства Мохаммед Алі Хоссейні, передає Associated Press. "Ми не думаємо, що США планують влазити в нову катастрофу, котра, як вони самі розуміють, потягне несприятливі наслідки не тільки для регіону, а й для світу в цілому", - заявив він.

Він також доволі саркастично відгукнувся про твердження Вашингтона про те, що Тегеран збільшує постачання зброї бойовикам в Іраку, зазначивши, що "якщо порахувати всі такі заяви США", то зброї має бути "гігантська і неймовірна кількість".

Ці коментарі М.Алі Хоссейні стали відповіддю на недавню заяву американського адмірала Майка Муллена, голови Об`єднаного комітету начальників штабів, про те, що Іран підсилює підтримку бойовиків на території Іраку. Адмірал сказав, що про це свідчать дати випуску на зброї, захопленій на нещодавно виявлених складах бойовиків. Зокрема, на думку М.Муллена, можна дійти висновку про те, що потік зброї з Тегерана до Іраку дедалі збільшується.

М.Муллен заявив також, що, на його думку, США можуть застосувати до Тегерана збройну силу у разі появи такої необхідності. Хоча третій конфлікт у регіоні вкрай небажаний для Вашингтона, США мають достатню боєздатність для відповідної реакції, цитує адмірала РосБізнесКонсалтинг.