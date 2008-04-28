Італійський прем`єр-міністр не працюватиме в ”Газпромі”

Прем`єр-міністр Італії Романо Проді має намір відхилити пропозицію російської сторони зайняти посаду голови швейцарської компанії South Stream, яка здійснює проект газопроводу "Південний потік", повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в італійському уряді.

Раніше газета "Комерсант" з посиланням на свої джерела повідомляла, що голова правління "Газпрому" Олексій Міллер може запропонувати Проді очолити South Stream.

Вартість проекту "Південний потік" оцінюється в 14 мільярдів доларів. Газопровід, який будують на паритетних початках російська газова монополія та італійська Eni, пройде через Чорне море і низку балканських країн з Росії до Італії.

Очікується, що газопровід буде введений в дію 2013 року. Щорічно з його допомогою Росія зможе постачати до Європи близько 30 мільйонів кубометрів газу.

"Газпром" неодноразово залучав для своїх проектів відомих політиків. Зокрема, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер очолює комітет акціонерів компанії Nord Stream, яка реалізує газопровід "Північний потік" по дну Балтійського моря до Німеччини.

Лента.ру