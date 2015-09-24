Кадиров назвав тисняву в Мецці і сотні смертей "великим подарунком від Всевишнього"

«Те, що сталося в Міні — справді трагічний випадок. Але ми не можемо так говорити, так як кожен мусульманин, який здійснює хадж до Саудівської Аравії, він мріє померти там. Аллах прощає всі гріхи тим, хто помер, здійснюючи хадж. Кожен мусульманин хоче побачити Аллаха. Тобто це і трагедія, і великий подарунок від Всевишнього», — сказав Кадиров «Російській службі новин».

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Він висловив упевненість, що влада Саудівської Аравії робить все можливе і навіть неможливе для забезпечення безпеки віруючих, які здійснюють хадж.

«Але на все воля Всевишнього. Те, що сталося, те сталося. Я висловлюю всім слова співчуття. Нехай Аллах прийме їхній хадж. Вони померли в найбільш священний день, в самому священному для мусульман місці, тому вони дуже щасливі люди, ми їм заздримо. Дай Аллах, щоб ми їх зустріли в Раю», — додав глава Чечні.

Мусульмани всього світу відзначають свято Курбан-байрам. На паломництво в Міну в цьому році прибули понад двох мільйонів чоловік. Там сталася тиснява. За останніми даними місцевої влади, загинули 310 осіб.