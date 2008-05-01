Грузинські опозиціонери штурмували будівлю ЦВК

Приблизно двісті прихильників "Об`єднаної опозиції" Грузії на чолі зі своїм лідером Лєваном ГАЧЕЧИЛАДЗЕ спробували увірватися в будівлю ЦВК республіки в Тбілісі.

За повідомленням ІА "Новости-Грузия", прихильники опозиції зробили спробу увірватися в будівлю, яку охороняли біля півсотні поліцейських. На допомогу поліції був викликаний спецназ.

Раніше на мітингу перед будівлею Палацу спорту, яка знаходиться поряд з будівлею ЦВК, опозиціонери заявили, що мають намір забити дошками двері Центрвиборчкому і вимагати відставки глави ЦВК Левана ТАРХНІШВІЛІ.

На мітингу представники блоку "Об`єднана опозиція" звинуватили ЦВК в завищенні числа виборців в країні і спробі фальсифікувати майбутні парламентські вибори.

Вибори до парламенту Грузії пройдуть 21 травня. У них беруть участь дев`ять партій і три виборчі блоки.