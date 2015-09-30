Лише 16% росіян хочуть, щоб Донбас став частиною РФ - опитування
14:11, 30 вересня 2015Світ
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На сьогодні третина росіян (31%) радить Кремлю дотримуватися нейтралітету, не займаючи ні сторону київської влади, ні "ДНР" і "ЛНР" (рік тому ця частка становила 41%).
REUTERS
Про це свідчать дані опитування ВЦВГД.
При цьому кожен четвертий (26%) вважає необхідним визнати незалежність так званих республік.
Інші виступають за більш активну підтримку: 12% опитаних - допомогу в "розширенні автономії", 16% - прийняття їх до складу РФ.
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На бік керівництва України стають мало: у вересні поточного року лише 3% респондентів заявили про необхідність допомогти йому повернути контроль над Донбасом.
Опитування ВЦВГД проведено 5-6 вересня 2015 р. Опитано 1600 осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.
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