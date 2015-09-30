У мережі з'явилося відео наслідків ударів російської авіації по провінції Хомс в Сирії

Нагадаємо, журналісти з місця подій повідомляли про десятки загиблих.

Відео не рекомендоване до перегляду дітям та людям зі слабкими нервами

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Відео не рекомендоване до перегляду дітям та людям зі слабкими нервами

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

Сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.