Спецназ НАТО вступив у бій з талібами біля міста Кундуз

За словами полковника Брайана Трайбуса, радники спецназу коаліції відбили загрозу з боку бойовиків в околицях аеропорту Кундуза. Він зазначив, що бойове зіткнення сталося приблизно о 1:30 ночі за місцевим часом 30 вересня, але не навів подробиць, зокрема, не сказав з якої країни були спецназівці, передає РБК.

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Трайбус зазначив, що війська коаліції діяли в рамках самозахисту, зіткнувшись із загрозою для життя.

Високопоставлений представник силових структур Афганістану, який говорив на умовах анонімності, заявив Reuters, що в бою з талібами брав участь американський спецназ, відомий як зелені берети. За його словами рано вранці в середу приблизно сотня американців відбила спробу талібів прорвати оборону аеропорту.

Співрозмовник агентства додав, що спецназівці були добре озброєні та оснащені приладами нічного бачення. Вони покинули аеропорт, а потім повернулися, знищивши противника, додав афганський силовик.