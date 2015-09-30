Нардеп: Путін умисно наказав бомбардувати житлові квартали в Сирії, щоб збільшити потік біженців до Європи

Про це він заявив в ефірі "5 каналу" в середу, 30 вересня. На думку Вінника, Кремль таким чином намагається тиснути на Захід у питанні санкцій, які були застосовані через агресію Росії в Україні.

"На мій погляд, Путін навмисно сьогодні завдав удару по цивільних кварталах, щоб ще збільшити той потік біженців, який сьогодні йде в Європу, таким чином намагаючись тиснути власне на Європу, відповідаючи на європейські санкції, застосовані проти Російської Федерації", - переконаний депутат.

Іван Вінник також додав: "Безумовно, Путін також мріє про відтворення чи відновлення (як він це називає) влади та потужності Радянського Союзу, коли він мав можливості і вважав це за право втручатися в будь-які світові конфлікти і таким чином встановлювати певний світовий порядок".

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Нагадаємо, сьогодні Росія завдала першого авіаудару в Сирії - однак не по ісламістах, а по опозиціонерах. Зазначимо, сьогодні невдовзі перед початком бомбардування верхня палата російського парламенту дала Путіну офіційну згоду на використання російських ВПС у Сирії.

За таке рішення Рада федерації РФ проголосувала одноголосно. За офіційними даними, це питання було поставлене на розгляд після запиту президента Сирії Башара Асада про військову допомогу в боротьбі з "Ісламською державою".