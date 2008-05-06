Держдумі наказали з`явитися у повному складі на затвердження Путіна прем`єром

Керівництво Держдуми РФ працює над забезпеченням 100%-ої явки в день затвердження Володимира Путіна прем`єр-міністром, пише газета «Ведомости».

За даними газети, депутати «Єдиної Росії» одержали з апарату фракції спеціальні запрошення на засідання 8 травня. В апараті фракції ЛДПР «Ведомости» повідомили, що членам фракції наказано з`явитися всім до єдиного. Джерело в думському керівництві «Справедливої Росії» повідомило, що з таким же проханням про 100%-ної явки звернулися лідери партії до депутатів-есерів. Поважною причиною для відсутності може служити тільки лікарняний лист, поданий заздалегідь керівництву фракції.

Газета.ру