Сім'ї бойовиків біжать до Іраку після бомбардувань Росії у Сирії - ЗМІ

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" почали бігти і вивозити сім'ї з міста Ракка після початку військової операції ВКЗ Росії в Сирії, повідомляє арабський телеканал "аль-Маядін".

За даними телеканалу, терористи вивозять свої сім'ї в Ірак, побоюючись початку повітряних бомбардувань.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

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30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.