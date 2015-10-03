Обама: російські авіаудари в Сирії допомагають зміцненню ІД

"З їх [Росії] точки зору, вони всі терористи", - передає слова Обами Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він підкреслив, що, наносячи удари по помірним противникам сирійського президента, Росія відсуває політичне рішення проблеми і лише сприяє зміцненню "Ісламської держави".

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При цьому самі американці, за словами президента США, продовжать воювати проти бойовиків ІД, але будуть іти на контакт із помірною сирійською опозицією.

Тим не менш Барак Обама висловив готовність співпрацювати з Росією, Іраном і партнерами по коаліції з метою поетапної зміни влади в Сирії, яка, на його думку, як і раніше, можлива.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземну операцію не йдеться.

В той же день, 30 вересня, російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв, в тому числі дітей.

1 жовтня бомбардування повторилися.

Російське керівництво неодноразово підкреслювало, що удари наносяться тільки по позиціях "Ісламської держави".

1 жовтня у Білому домі заявили, що проведення невибіркових військових операцій проти сирійської опозиції небезпечно для Росії.