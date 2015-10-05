Ураган "Хоакін" забрав три життя в Південній Кароліні

Губернатор Ніккі Хейлі закликала жителів штату не залишати будинків без крайньої необхідності, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ США через ураган оголошено надзвичайний стан

Багато федеральних шосе в Південній Кароліні перекриті. Школи в штаті в понеділок будуть закриті.

За три дні в місті Чарльстон випало 35 см опадів.

У столиці штату - місті Колумбія - за добу випало рекордні 18 см дощової води.

Влада Південної Кароліни назвала смерч явищем, що трапляється раз на тисячоліття.

Президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан, що дає федеральному уряду можливість надати штату допомогу в боротьбі зі стихією.

У четвер жертвою "Хоакіна" став вантажний корабель під назвою El Faro ("Маяк"). Як повідомляється, пропливши ураган наскрізь, корабель зник з радарів. Судно з 33 моряками на борту досі шукають.