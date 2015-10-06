В Афганістані "Талібан" знову атакує Кундуз

Бойовики "Талібану" змінили тактику атак на афганське місто Кундуз. Про це повідомляє Reuters.

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Джерела агентства відзначають, що тепер бойовики, замість прямих бойових сутичок із силовиками, блискавично атакують КПП в місті і ховаються в житлових кварталах.

Зараз для нальотів частіше використовують мотоцикли.

"Це новий метод талібів. Вони хочуть посіяти паніку серед місцевих жителів, щоб ті не змогли повернутися до мирного життя", - цитує видання чинного губернатора провінції Кундуз Хамдулла Даніші (Hamdullah Danishi).

В агентстві вважають, що нездатність влади встановити повний контроль над містом свідчить про слабкість влади на чолі з президентом Ашрафом Гані.

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня талібів вибили з Кундуза. Бойовики атакували це місто 28 вересня 2015 року і захопили ключові адмінбудівлі та лікарні.