Суд в Гаазі зробив запит до РФ щодо матеріалів розслідування військових злочинів у Південній Осетії

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі зробив запит до Росії щодо даних розслідування військових злочинів у Південній Осетії у 2008 році.

Як передає Газета.ру, про це заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

«От зараз, дня три тому прийшов лист з Гааги, де нас просять представити нарешті матеріали», - сказав Бастрикін.

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За словами Бастрикіна, таке прохання - теж «свого роду санкція», тому що «грузинська сторона представляє свої контраргументи і там нас почнуть піджимати, напевно, звинувачуючи нас в агресії».

Довідка УНІАН. У ніч на 8 серпня 2008 року російські військові вторглися в Грузію. У результаті 5-денної війни РФ визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу, за винятком РФ, Венесуели, Нікарагуа, Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 людей, більше 2 тис. були поранені.