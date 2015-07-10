Бурджанадзе заявила в Москві, що відторгнення Криму можна визнати, а Південної Осетії й Абхазії - ні

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам у Москві вона сказала: "Зараз де-факто Крим - частина Росії і я можу констатувати, що я не бачу жодних шансів, щоб Крим колись став частиною України".

Відповідаючи на запитання УНІАН, як вона оцінює так званий референдум на півострові, проведений після введення російський військ та окупації, Бурджанадзе сказала: "Я не думаю, що є якісь ознаки того, що люди в Криму голосували з примусу".

"Ми бачили кадри, людей, масову активність народу. Для мене це не було сюрпризом - мені здається, нікого не здивувало, що Крим проголосував за те, за що проголосував. Були б там представники російських збройних сил, не було б - все одно були б ті ж самі результати", - стверджує вона.

При цьому Бурджанадзе вважає, що це сталося через наміри влади України "заборонити російську мову і заяви про припинення будь-яких зв'язків з РФ".

Читайте такожПідписання Кремлем договору із Південною Осетією є прихованою анексією частини Грузії – МЗС Бурджанадзе при цьому переконана, що ситуація в Криму відрізняється від референдумів в Абхазії і Південній Осетії.

"Якщо брати тільки референдум - у Криму брало участь все населення, яке там проживає ...Що стосується Абхазії і Південної Осетії, то там референдуми та декларування незалежності проводилися після етнічної чистки - після того, як більша частина корінного населення залишила ці регіони", - сказав Буржанадзе.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» про його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто брав участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.