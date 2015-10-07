Туреччина: Тільки два удари російської авіації з 57 були нанесені по ІД
12:30, 07 жовтня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що лише два удари з 57, здійснених російською авіацією в Сирії, були нанесені по цілям, пов'язаним з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
Російська авіація атакувала об'єкти ІД всього два рази з 57 / stat.mil.ru
Виступаючи на відкритті школи в середу, прем'єр-міністр заявив, що не хоче, щоб конфлікт у Сирії став причиною погіршення відносин між Росією і НАТО, або між Туреччиною і Росією. Однак, додав він, Туреччина як член альянсу не допустить порушення безпеки на своїх кордонах або у своєму повітряному просторі, повідомляє Російська служба ВВС.
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Міністр закордонних справ Туреччини в свою чергу заявив, що Анкара пропонує російським і турецьким військовим провести зустріч, щоб обговорити, як у майбутньому уникнути порушення російськими літаками повітряного простору Туреччини.
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