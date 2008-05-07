Завтра до Севастополя прибуде фрегат американських ВМС

Завтра в порт Севастополя, відповідно до плану заходів військового співробітництва Збройних Сил України на 2008 рік, прибуде фрегат Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки "Джон Л. Холл".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил України, метою візиту є підтримання дружніх відносин між флотами України та Сполучених Штатів Америки, обговорення стану та перспектив подальшого двостороннього співробітництва, обмін досвідом у сфері оперативної взаємодії, матеріально-технічного забезпечення кораблів під час участі у міжнародних операціях.

Як також зазначили у прес-центрі, під час візиту заступник Надзвичайного та Повноважного посла США в Україні Джеймс ДЕТТІТ, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковник Дж.МОЛЛОЙ, військово-морський аташе при Посольстві США в Україні капітан 2 рангу М.СТЕКПУЛ, командир походу капітан 1 рангу Ч.ВОЛТЕР і командир корабля капітан 2 рангу А.БЕННЕТ, а також координатор Програми двостороннього співробітництва відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні К.О’БРАЙН зустрінуться з командувачем ВМС Збройних Сил України віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ.

Також під час відвідування Севастополя американські військові моряки як представники країни, що входила до складу антигітлерівської коаліції, візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.

Візит фрегата триватиме до 12 травня.