Росія може почати бомбардування в Іраку найближчими днями - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу оборонного комітету парламенту Іраку.

Він також підкреслив, що Багдад зацікавлений у тому, щоб роль Росії в боротьбі проти ІДІЛ на території країни була більшою, ніж у США.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді сказав, що він готовий подумати над тим, щоб дозволити Росії нанести удари по об'єктах "Ісламської держави" у його країні. "Ми очікували, що міжнародна коаліція, американці нададуть значну повітряну підтримку нашим силам, але ми її не отримали", – сказав він в інтерв'ю телеканалу France 24 на полях Генасамблеї ООН.

Марк Тонер сказав, що американська влада хотіла б, щоб Росія грала "конструктивну" роль у боротьбі з "Ісламською державою" у Сирії. "В основному ми цього не спостерігали – досі", – додав він. За словами представника Держдепартаменту, своїми ударами проти сил помірної опозиції у Сирії Росія лише "нагнітає напруженість".

"Ми не хочемо, щоб та ж сама модель переносилася в Ірак", – сказав Марк Тонер.

США критикують Росію за авіаудари Сирії, заявляючи, що у більшості випадків їх цілями не є "Ісламська держава".