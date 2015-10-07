Росія заявила про стеження за американським ракетним есмінцем у Чорному морі

16:10, 07 жовтня 2015
Світ
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Кораблі і морська авіація Чорноморського флоту постійно спостерігають за есмінцем ВМС США «Портер".

Ракетный эсминец

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело.

«У кільватері американського есмінця слід корабель безпосереднього спостереження Чорноморського флоту, оснащений сучасними засобами радіотехнічної розвідки, який фіксує всі його дії», - заявив співрозмовник агентства.

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Літаки поки не облітали есмінець, але, можливо, зроблять це в майбутньому.

У липні «Портер» і румунський корвет «Мачелларіу» провели зенітну стрілянину у Чорному морі.

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