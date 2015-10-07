Росія вперше застосувала в бою аналог "Томагавка", вдаривши по ісламістах

Про це Lenta.ru повідомило джерело в оборонній промисловості Росії. 26 ракет 3М14 комплексу "Калібр" були випущені з чотирьох кораблів по цілям на відстані понад 1500 км.

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"Це перше бойове застосування ракет цього типу, - зазначив співрозмовник. - Раніше ракети 3М14 запускалися тільки в ході випробувань і навчальних стрільб з надводних кораблів і підводних човнів".

"Зразковим аналогом цих ракет є американська КРМБ (крилата ракета морського базування) "Томагавк", проте наш комплекс створений пізніше, відрізняється декількома варіантами ракет, включаючи надзвукові протикорабельні та інші, і більшою дальністю польоту стратегічної крилатої ракети в звичайному спорядженні" - додав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ракетні пуски з російських військових кораблів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії були проведені з акваторії Каспійського моря, і влучили у всі намічені цілі.