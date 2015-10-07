Олланд попередив, що конфлікт на Близькому Сході може призвести до "тотальної війни"

Про це він заявив, виступаючи у Страсбурзі, повідомляє Reuters.

«Те, що відбувається зараз в Сирії, турбує всю Європу, тому що це може порушити баланс сил у регіоні на довгі роки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд закликав всі європейські країни, а також Росію та Іран об'єднатися для вирішення конфлікту в Сирії.

Читайте такожМіноборони РФ оприлюднило відео ударів по Сирії з бойових кораблів

З 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, де воюють проти режиму президента країни Башара Асада повстанці. За словами Сергія Шойгу, за час операції авіація знищила 19 пунктів управління "Ісламської держави", 12 складів із зброєю і 71 одиницю бронетехніки. Як розповів російський міністр, сьогодні бойові вильоти здійснюють 23 літака. Примітно, що про притягнення кораблів до військової операції раніше не повідомлялося.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підкреслив, що перемогти "Ісламську державу" без підтримки США і Туреччини неможливо.