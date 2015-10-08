Патріарх Кирило каже, що від війни в Сирії залежить добробут Росії

"Зовсім поруч, біля наших кордонів, йде війна, від результатів якої залежить, в тому числі, і добробут Росії. Іноді найбільш небезпечні і страшні кровопролиття починалися далеко за межами нашої Батьківщини, а потім виходило так, що ми понесли найтяжчі наслідки тих воєн", - сказав предстоятель РПЦ, повідомляє РИА Новости.

За його словами,"сьогоднішня війна, яка йде за південними межами Росії, може обернутися великою війною, якщо не буде зупинена прямо зараз".

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"Ми молимося преподобному Сергію, щоб він допоміг припинити кровопролиття і, головне, відсунути небезпеку від нашої вітчизни", - сказав патріарх Кирило.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.