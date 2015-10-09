У Сирійському Алеппо відбулося наймасштабніше просування ІДІЛ із серпня

Неподалік від Алеппо в Сирії бійці "Ісламської держави" захопили кілька сіл, відбивши їх у постанців проти режиму Асада. Про це повідомив глава спостерігачів за дотриманням прав людини в Сирії Рамі Абдулрахман, передає Reuters.

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За словами спостерігача, просування, що відбулося, стало найбільш значним в цій області з кінця серпня. Воно принесло ІДІЛ 2 кілометри промислової зони на північному кордоні Алеппо, найбільшого міста на півночі Сирії.

Також була захоплена колишня військова база, відома як Академія піхоти, що знаходиться в 10 км на північний схід від Алеппо .

При цьому в Кремлі стверджують, що російські літаки і військові судна атакують об'єкти у Сирії вже 10 днів у рамках кампанії, метою якої, за словами Москви, є бойовики ІДІЛ.

Але багато ударів Росії спрямовані на цілі, розташовані в західних областях країни, захоплених повстанцями проти режиму Асада, яких підтримують США.

Раніше повідомлялося, що не більше 10% ударів авіації РФ націлені на ІДІЛ.