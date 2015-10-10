У РФ почнуть підвищувати податки і пенсійний вік після виборів 2018 року - ЗМІ

Про це сказало у п'ятницю високопоставлене джерело в уряді, передає Рейтер.

Мінфін протягом декількох років твердить про необхідність якнайшвидшого підвищення пенсійного віку заради балансування дефіцитної пенсійної системи, в яку влада щорічно віддає трильйони рублів з бюджету.

Відомство Антона Сілуанова пропонувало почати поступове підвищення пенсійного віку з 2016 року, проте президент Володимир Путін, ні прем'єр Дмитро Медведєв його не підтримали. Медведєв говорив у середу на зустрічі з партактивом Єдиної Росії, що рано чи пізно доведеться піднімати питання про підвищення пенсійного віку, але передумов робити це негайно немає.

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"Навряд чи до президентських виборів рішення про пенсійний вік буде прийнято. У 2018 році може бути оголошено про підвищення", - сказав високопоставлений чиновник.

Мінфін пропонує поступове підвищення, щоб у підсумку довести пенсійний вік до 65 років для чоловіків і жінок. В даний час вік виходу на пенсію в РФ для жінок 55 років, для чоловіків - 60.

Раніше інше високопоставлене джерело в уряді допускало, що влада може почати підвищувати пенсійний вік вже з 2017 року, оголосивши про це після парламентських виборів 2016 року.

Джерело в уряді сказало у п'ятницю, що після виборів 2018 року влада може почати збільшувати основні податки, привівши в приклад прибутковий податок.

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"Можливо, для багатих буде введена прогресивна шкала оподаткування", - сказало джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд РФ визначився з бюджетом на 2016 рік: дефіцит скарбниці 2,8 відсотка ВВП, третє за рахунком вилучення пенсійних накопичень, втричі менша індексація пенсій, відмова від індексації зарплат бюджетникам, зростання податків для нафтових компаній і Газпрому.