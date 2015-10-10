Пентагон: Росія і США можуть обговорити безпеку польотів над Сирією
05:06, 10 жовтня 2015Світ
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Росія погодилася взяти участь у переговорах із США з безпеки повітряного простору Сирії.
stat.mil.ru
Про це заявив журналістам прес-секретар Пентагону Пітер Кук, передає Російська служба Бі-Бі-Сі
"Міністерство оборони отримало офіційну відповідь від російського міністерства на пропозицію обговорити безпеку повітряних операцій в небі над Сирією", - сказав Кук.
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В даний час пропозиції російської сторони вивчаються, пояснив Кук. За його словами, переговори, швидше за все, відбудуться у вихідні.
Раніше УНІАН повідомляв, що глава міністерства оборони США Ештон Картер підтвердив інформацію про те, що, за американськими даними, "принаймні 4 ракети, метою яких були позиції в Сирії, впали в Ірані".
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