Бурджанадзе відмовилася йти до парламенту за списком партії Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ відмовилась балотуватися до наступного парламенту за списками провладної партії «Єдиний національний рух» через незгоду зі списками.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ.

«Для мене і для багатьох, у тому числі і для президента, це було несподіванкою (відмова балотуватися – УНІАН)”, - сказав він і зазначив і додав, що президент Грузії не схвалює таке рішення і сподівається на повернення Н.БУРДЖАНАДЗЕ в політику. “Відбулося це через казус, коли не змогли погодити списки. Там були і представники Національної партії, і представники Ніно. Частина людей потрапили, хтось не потрапив. Це дуже прикро. Але передвиборчі списки, мабуть, скрізь дуже емоційна процедура», - сказав М.АНТАДЗЕ.