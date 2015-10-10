Армія Асада звільнила від терористів долину і місто на півночі провінції Хама

Про це повідомив начальник відділу інформації політуправління сирійської армії генерал Самір Сулейман, повідомляє РІА "Новости".

"Повністю звільнена невелика долина Кин на півночі провінції Хама. Тут розташовано близько десяти населених пунктів, під нашим натиском вони залишені бойовиками", - сказав він.

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Крім того, сирійські війська за підтримки російської авіації звільнили невелике місто Аль-Бахсу на півночі провінції Хама.

Між тим Сулейман додав, що в деяких містах, зокрема в Аль-Бахсе, виявлені розгалужені підземні ходи, в яких ще можуть ховатися бойовики.