ВПС Туреччини збили російський винищувач над Сирією - ЗМІ

Британське видання express.co.uk повідомляє про цей інцидент з посиланням на очевидців. Вони начебто бачили падіння російського винищувача поблизу міста Хурайтан на півночі Сирії. В той момент в небі кружляли і турецькі літаки.

Згідно з повідомленням, три турецькі винищувачі направили на перехоплення російського, коли відбулося чергове порушення повітряного простору Туреччини.

У міністерствах оборони Туреччини і Росії цю інформацію поки не підтверджують.

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Нагадаємо, російські винищувачі, які беруть участь у бомбардуванні "Ісламської держави" в Сирії, вже порушували повітряний простір Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Туреччині надали вичерпні пояснення щодо інциденту з російськими військовими літаками у турецькому повітряному просторі.