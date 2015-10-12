Парламент Ірану схвалив реалізацію угоди щодо ядерної програми.

Про це повідомляє DT.ua із посиланням на агентство IRNA.

Депутати підтримали законопроект, який дає право уряду країни почати реалізацію укладеної з міжнародними посередниками угоди по атому.

Документ схвалили 139 парламентаріїв, 100 висловилися проти нього, 12 утрималися.

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Як повідомлялося, угоду щодо ядерної програми Ірану було підписано 14 липня. Згідно з документом, Тегеран йде на цілий ряд поступок в питанні своєї ядерної програми. У відповідь західні країни почнуть поступове скасування економічних санкцій проти Ірану.

У США угода викликала негативну реакцію у частини конгресменів. В кінці липня спікер палати представників США республіканець Джон Бейнер пообіцяв зірвати угоду з Іраном. За його словами, вона загрожує безпеці американського народу. Він вважає, що ця угода "швидше за все, розпалить гонку ядерних озброєнь у всьому світі".

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Однак 17 вересня, в Сенаті США заблокували останню спробу зірвати ядерну угоду з Іраном.