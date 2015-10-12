Міноборони Чехії: Росія може фінансувати перевезення біженців до Європи

Про це заявив міністр оборони Чехії Мартін Стропницький в інтерв'ю MF Dnes, передає Європейська правда.

"Від міністра оборони Угорщини отримав інформацію, яку я не можу точно підтвердити, але у мене немає підстав не вірити їй, що на території Балкан були у великих кількостях поставлені автобуси", - зауважив він.

"Ніхто не знає, звідки вони прибули, але цілком можливо фінансуються Росією", - відзначив міністр.

За його словами, саме на цих атвобусах відбувалося пересування біженців до шенгенського кордону.

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"Я не можу цього довести, але можна поставити питання, чиїм інтересам служить нинішня масивна кампанія, націлена на Європейський Союз", - сказав Стропніцький.

Як повідомляв УНІАН Євросоюз розробив секретний план про депортацію декількох сотень тисяч мігрантів, яким відмовили в отриманні статусу біженця. При цьому, ЄС погрожує розірванням торговельних угод з державами, які відмовляться приймати своїх депортованих громадян.