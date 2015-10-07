ЄС розробив план про депортацію сотень тисяч мігрантів – The Times

Євросоюз розробив секретний план про депортацію декількох сотень тисяч мігрантів, яким відмовили в отриманні статусу біженця, передає DT.UA з посиланням на The Times.

Повідомляється, що Брюссель погрожує відмовити у допомозі, а також розірвати торгові і візові угоди з такими країнами, як Еритрея і Нігер, якщо вони відмовляться приймати назад своїх економічних мігрантів.

В ЄС наголошують, що держави-члени Євросоюзу повинні відправляти назад на батьківщину більше біженців. Також для вирішення питань про депортації мігрантів буде створено спеціальне агентство Frontex.

Читайте такожТуск: У Сирії мільйони потенційних біженців мріють про Європу

Крім цього, країни ЄС повинні будуть вживати всіх необхідних заходів для повернення мігрантів на батьківщину, включаючи їхнє затримання. За інформацією видання, Євросоюз планує почати переговори з державами, які не є членами ЄС, щоб всі відправлені додому біженці були прийняті країнами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз готовий надавати Туреччини фінансову допомогу в обмін на створення кращих умов прийому біженців у Туреччині і їхнього тривалого перебування в країні.