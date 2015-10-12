Генштаб Туреччини: турецькі винищувачі були захоплені як цілі ППО Сирії

Про це йдеться в поширеній в неділю заяві генштабу Туреччини, передає РИА Новости.

"10 жовтня 12 винищувачів F-16 ЗС Туреччини здійснювали патрулювання турецько-сирійського кордону. Під час виконання цього завдання розміщені на території Сирії системи ППО захопили в якості цілей на радарі три наших літаки протягом 2 хвилин. Літаки ВПС Сирії Су-22, Су-24 також утримували наші літаки як ціль на радіолокаторі протягом 35 секунд", — йдеться в документі.

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Це не перший інцидент, пов'язаний з турецькими літаками на кордоні з Сирією. Раніше генштаб Туреччини повідомив про те, що 5 жовтня неопізнаний літак Міг-29 переслідував турецькі винищувачі, утримуючи як ціль на радіолокаторі протягом 4,5 хвилини, під час патрулювання кордону. 6 жовтня системи ППО, розміщені в Сирії захопили в якості цілей вісім турецьких винищувачів F-16 на турецько-сирійському кордоні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Туреччини заявив про свою готовність дати відсіч у разі порушення російськими літаками повітряного простору країни.