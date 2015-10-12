В Римі з'явився пам'ятник Володимиру Великому

Про це повідомляє у своєму Facebook посольство України при Святому Престолі (Ватикан).

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Пам'ятник відкрито на території комплексу собору Святої Софії.

У поточному році виповнюється 1000 років від дня смерті Володимира Великого, що відображено у написі на пам'ятнику.

Свята Софія - греко-католицький собор в Римі, збудований в кінці 1960-х років патріархом Йосифом Сліпим. Він є частиною комплексу Українського католицького університету імені святого Климента у Римі.

Нагадаємо, в лютому президент Петро Порошенко підписав указ про вшанування пам'яті творця середньовічного європейського держави Русі-України князя Володимира Великого у зв'язку з 1000-річчям його упокоєння.