Демократи в сенаті США хочуть продовжити санкції проти Росії у 2016 році

Демократи в сенаті США очікують на продовження санкцій проти Росії у 2016 році.

Про це заявила сенатор Джейн Шахін від Демократичної партії (штат Нью Гемпшир) на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо прогнозу стосовно санкцій проти РФ, передає кореспондент УНІАН.

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«Стосовно санкцій ми постійно працюємо з нашими європейськими партнерами. І думаємо про подовження цих санкцій, коли закінчиться перший термін. І ми намагаємося їх зробити якомога більш ефективними», - сказала Шахін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

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У вересні Ради ЄС ухвалила рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.