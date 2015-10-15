У центрі Москви пройде мітинг проти бомбардувань РФ у Сирії
13:57, 15 жовтня 2015Світ
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Опозиційний рух "Солідарність" оголосив про проведення в суботу в Москві мітингу проти участі Росії у війні в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба BBC.
"Солідарність" з 2014 року проводила регулярні пікети проти політики Путіна по відношенню до України. І ось тепер, знову "завдяки" політиці Путіна, тема розширюється. Назріла потреба провести окремий антивоєнний мітинг", - заявляють організатори акції.
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В якості співорганізатора мітингу вирішила виступити і незареєстрована Партія "5 грудня", повідомляється на сайті "Солідарності".
Мерія Москви погодила проведення акції на Суворовській площі 17 жовтня.
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