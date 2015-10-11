Влада Ірану оголосила про успішні випробування своєї нової ракети

Коли саме відбулося тестування не повідомляють, передає Радіо Свобода.

«Це перша іранська ракета дальнього радіусу дії, яка може бути керована і контрольована аж до влучення у ціль», – сказав міністр оборони Ірану Хоссейн Дегхан.

Іранська агенція Фарс опублікувала фото нової ракети під назвою Emad, але не вказує жодних даних про її максимальну дальність чи інші характеристики.

Науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ентоні Кордесмен у січні заявляв, що ракета матиме діапазон 1700 кілометрів, точність – 500 метрів і 750 кілограмів корисного навантаження.

Резолюція Ради Безпеки ООН, що є додатком до ядерної угоди світових держав із Іраном, закликає Тегеран не здійснювати будь-якої діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, здатними транспортувати ядерну зброю.