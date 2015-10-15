Орбан вимагає від Євросоюзу закрити грецько-турецький кордон

Євросоюз повинен закрити грецько-турецький кордон, в іншому випадку Угорщина закриє свій кордон із Хорватією.

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Європейська правда з посиланням на EUobserver.

За словами Орбана, угорська сторона готова прийняти таке рішення вже в п'ятницю.

"Це друге краще рішення, найкращим було б закриття грецької кордону, це те, чого ми хотіли б досягти", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина з початку року зареєструвала на своїх кордонах 204 тисячі мігрантів, що в 13 разів більше ніж в аналогічний період 2014 року.

Угорщина побудувала паркан на кордоні з Сербією, викликавши таким чином критику з боку міжнародних партнерів. Через цей паркан потік мігрантів з Сербії значно знизився.

Однак це призвело до збільшення кількості мігрантів, які почали прибувати в Хорватію.