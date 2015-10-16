Грузія хоче міжнародного розслідування щодо військовополонених

Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, повідомляє ВВС Україна.

"Це розслідування не буде вважатися повноцінним, якщо Гаазька прокуратура не розслідує факти вбивств і тортур наших грузинських військовополонених. Я поставила питання, що одним з головних напрямків цього розслідування мають бути тортури і вбивства Георгія Анцухелідзе, Кахи Хубулурі, Ушангі Сопромадзе, а також факти тортур та нелюдського ставлення щодо інших 23 грузинських військовополонених", - заявила пані Цулукіані.

Фату Бенсуда прибула до Грузії відразу після звертання до суддів Міжнародного кримінального суду з проханням дати санкцію на розслідування ймовірних військових злочинів і злочинів проти людяності під час збройного конфлікту в Грузії в серпні 2008 року.

Прокурор просить надати санкцію на проведення розслідування ситуації в Грузії в період з 1 липня 2008 року по 10 жовтня 2008 року.

Згідно прес-релізу суду, прокурор має достатні підстави вважати, що під час конфлікту були вчинені військові злочини і злочини проти людяності.

Читайте такожСуд у Гаазі має намір провести розслідування щодо грузинсько-російського конфлікту 2008 року

"До них належать ймовірні злочини, вчинені в рамках кампанії з висилки етнічних грузин з Південної Осетії, а також напади на миротворців з боку грузинських і південноосетинських збройних сил", - йдеться в повідомленні суду.

Конфліктом серпня 2008 року в Гаазькому суді зацікавилися відразу після припинення бойових дій, проте до цього часу жодних процесуальних рішень суд не ухвалив.