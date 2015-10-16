Грузія хоче міжнародного розслідування щодо військовополонених
Представники міністерства юстиції та прокуратури Грузії підняли на зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда в Тбілісі питання про розслідування фактів вбивств і тортур грузинських військовополонених у 2008 році.
Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, повідомляє ВВС Україна.
"Це розслідування не буде вважатися повноцінним, якщо Гаазька прокуратура не розслідує факти вбивств і тортур наших грузинських військовополонених. Я поставила питання, що одним з головних напрямків цього розслідування мають бути тортури і вбивства Георгія Анцухелідзе, Кахи Хубулурі, Ушангі Сопромадзе, а також факти тортур та нелюдського ставлення щодо інших 23 грузинських військовополонених", - заявила пані Цулукіані.
Фату Бенсуда прибула до Грузії відразу після звертання до суддів Міжнародного кримінального суду з проханням дати санкцію на розслідування ймовірних військових злочинів і злочинів проти людяності під час збройного конфлікту в Грузії в серпні 2008 року.
Прокурор просить надати санкцію на проведення розслідування ситуації в Грузії в період з 1 липня 2008 року по 10 жовтня 2008 року.
Згідно прес-релізу суду, прокурор має достатні підстави вважати, що під час конфлікту були вчинені військові злочини і злочини проти людяності.
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"До них належать ймовірні злочини, вчинені в рамках кампанії з висилки етнічних грузин з Південної Осетії, а також напади на миротворців з боку грузинських і південноосетинських збройних сил", - йдеться в повідомленні суду.
Конфліктом серпня 2008 року в Гаазькому суді зацікавилися відразу після припинення бойових дій, проте до цього часу жодних процесуальних рішень суд не ухвалив.