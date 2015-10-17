В промзоні Санкт-Петербурга сталася масштабна пожежа: загорілися склади (фото, відео)

Як зазначає Фонтанка.ру, такий номер пожежі в місті присвоїли вперше за цей рік.

За даними ГУ МНС по Петербургу, в промзоні горять бочки з маслом і картон на складах у 1-му Верхньому провулку. З вогнем на площі близько 1000 квадратних метрів борються 90 осіб.

В ГУ МНС також додали, що повідомлення про пожежу надійшло о 16:12. Через 10 хвилин на місце пригоди прибув перший пожежний підрозділ.

В 16:37 ранг пожежі підвищили до вищого, п'ятого номера.

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Відомості про потерпілих поки не надходили, проте очевидці повідомляють, що чують вибухи. Також район в зоні НП заволокло димом, через що погіршилась видимість на дорогах.